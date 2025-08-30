Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación Ría de Marín clausura su curso de pesca

La asociación Ría de Marín clausura su curso de pesca | FDV

La asociación Ría de Marín clausura su curso de pesca | FDV

La Asociación Cultural e de Pesca Deportiva Ría de Marín celebró ayer en el local municipal de Cantodarea la clausura de su curso de verano, en el que participaron mas de 30 niños, que aprendieron de la mano de los miembros de la asociación las distintas artes y técnicas de pesca y pudieron salir en embarcaciones varias veces por la ría. Para este curso, la asociación contó con el apoyo económico del Plan Social de Ence.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents