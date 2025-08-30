La asociación Ría de Marín clausura su curso de pesca

La Asociación Cultural e de Pesca Deportiva Ría de Marín celebró ayer en el local municipal de Cantodarea la clausura de su curso de verano, en el que participaron mas de 30 niños, que aprendieron de la mano de los miembros de la asociación las distintas artes y técnicas de pesca y pudieron salir en embarcaciones varias veces por la ría. Para este curso, la asociación contó con el apoyo económico del Plan Social de Ence.