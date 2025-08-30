Aprobada la mejora por 1,2 millones de la carretera entre Noalla y Aios

El presidente de la Diputación, Luis López, anunció ayer la aprobación del proyecto que permitirá mejorar la carretera Noalla-Aios, en Sanxenxo, con una inversión de cerca de 1,2 millones de euros. La entidad provincial se hará cargo del 80% del presupuesto (950.000 euros), que se completa con la aportación municipal de 240.000 para «dar continuidad a los trabajos de movilidad peatonal entre Noalla y la playa de A Lanzada».

Entre otros trabajos, se creará un itinerario peatonal de 960 metros con una senda de 2,5 metros en un tramo de importante afluencia dada la localización del cementerio de Noalla, la iglesia de Santo Estevo y la propia conexión con el itinerario peatonal de la EP-9212.

Además, las obras incluyen la redistribución de los espacios existentes en la plataforma, reorganización de las paradas de autobús y el asfaltado, además de pasos peatonales elevados. Por último, se procederá a la renovación de la red de drenaje y del alumbrado público, a la colocación de mobiliario urbano y al soterramiento de la red eléctrica y de telecomunicaciones.

También se dio ayer luz verde a una inversión de 450.000 euros con cargo a la línea 1 del Plan +Provincia con los que el Concello de Sanxenxo ejecutará la humanización del núcleo rural del Padriñán. La obra repercutirá en la mejora y peatonalización de los caminos y en la mejora y actualización de los servicios de abastecimiento, saneamiento, electricidad e iluminación de siete vías y caminos de este núcleo.

Luis López recordó que «somos la institución del municipalismo y para nosotros lo más importante son los deseos de los concellos», razón por la cual la Diputación «desarrolla actuaciones tan importantes como la de esta carretera, que repercuten en la mejora de la seguridad de la circulación en vías tan empleadas».