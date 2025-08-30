Abraham Cupeiro o David Amor, en la oferta cultural de otoño en el auditorio Pardo Bazán

El Concello de Sanxenxo ya tiene cerrada la programación del primer trimestre de la agenda del Pazo Emilia Pardo Bazán con el que se dará contenido a los fines de semana de septiembre, octubre y noviembre. Música, teatro, danza y humor serán los protagonistas de las citas culturales. «Pensamos nunha programación que puidera atraer aos distintos tipos de público cunha proposta diferente e atractiva», asegura Elena Torres, concejala de Cultura y Eventos.

El espectáculo familiar ‘I love and rock and roll’, con más de 100.000 espectadores y una extensa gira nacional que lo ha llevado con continuos sold outs por los principales teatros de más de 15 ciudades, aterriza en el Auditorio Emilia Pardo Bazán el próximo 6 de septiembre, a las 21.00 horas. Es un espectáculo lleno de música y humor en el que los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo la historia y las canciones más representativas de AC/DC, Queen, Ramones, Metallica, The Beatles, Iron Maiden, Led Zeppelin. El Oso Rosendo es el anfitrión ideal para contar a toda la familia la historia y las más divertidas anécdotas de las bandas que nos han hecho amar el Rock and Roll y que han marcado a toda una generación.

La propuesta escénica ‘Nove Espellos’, basada en la música del artista compostelano Sergio Cobos, donde la danza de raíz gallega comparte espacio con la danza clásica, la contemporánea y la danza de contacto, llegará al Auditorio el próximo 26 de septiembre a las 20.30 horas.

El mes de octubre se estrena el día 11 con el concierto de Luis Fercán, donde presentará su tercer álbum ‘Postales Perdidas’. La actuación dará comienzo a las 21.,00 horas. Se trata del disco más maduro del artista hasta la fecha. Grabado en Garate Studios y con la producción de Nacho Mur, el artista acerca de nuevo a sus vivencias más personales. Con su característica voz rasgada, el autor presentará este disco en directo con una sutileza y calidez propia de un alma vieja y como siempre, a corazón abierto.

El 18 de octubre, a las 21.00 horas, es el turno de Abraham Cupeiro con ‘Resonando en el Pasado’, un concierto-monólogo en el que el músico viaja al pasado más remoto de nuestra especie a través de los sonidos de los instrumentos de viento. Este proyecto, surge de la inquietud de Abraham por conocer y recuperar instrumentos de todas las épocas y lugares. Resonando en el Pasado vio la luz en 2006 y desde entonces más de 40000 personas han podido disfrutar de este concierto, donde Abraham toca más de 100 instrumentos a lo largo del espectáculo.

El Teatro Suavila subirá al escenario del Pazo Emilia Pardo Bazán el 25 de octubre, a las 21.00 horas con ‘O cazador de fortunas’. El 31 de octubre será el turno de Teatro Noroeste que traerá la obra ‘Guerra’, una tragedia aderezada de comedia e ironía para adultos de más de 16 años. En noviembre, el 15, a las 21.00 horas, Moura Teatro presenta ‘Pronóstico Reservado’, una comedia divertida y desenfadada. El ciclo trimestral se cierra con el espectáculo de David Amor y Josito Porto, ‘Go Home’, a las 21.00 horas para más de 16 años.

La venta de entradas será a través de www.ataquilla.com, incluida la de Nove Espellos que, aunque es gratis, será necesario retirarla para controlar el aforo.