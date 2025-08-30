Abierto el plazo para los cursos informáticos del Aula Cemit
El Aula Cemit, situada en la Escuela de Campo de Combarro ha puesto a disposición de los interesados la inscripción a los cursos que ofrecerán durante el mes de septiembre. Después del parón que realizó la entidad en los meses de verano, este primer mes del curso se realizarán nueve programas enfocados a la dinamización digital. El registro a los cursos, que se celebran desde el 1 al 25 de septiembre podrá realizarse poniéndose en contacto con el Aula.
Las competencias que se impartirán tendrán relación con las tecnologías en distintas modalidades desde encender y apagar un ordenador hasta redactar documentos.
Los cursos son gratuitos y están destinados a mayores de 14 años, con preferencia de residentes de Poio a la hora de las inscripciones. Además el aula está abierta para uso libre de lunes a viernes en horario de mañana.
