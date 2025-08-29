Visita nocturna a los petroglifos de Mogor
Marín ofrece hoy viernes la última visita nocturna a los petroglifos de Mogor. Es a las 22.30 horas con entrada es gratuita y no es necesario realizar una reserva previa. Solo se precisa estar poco antes del inicio a la entrada del centro de interpretación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo
- Detenido por causar daños valorados en 15.000 euros en un salón de apuestas de Poio
- Ponte Anceu renace sobre el río Parada