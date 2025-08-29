Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita nocturna a los petroglifos de Mogor

Visita nocturna a los petroglifos de Mogor

Visita nocturna a los petroglifos de Mogor | FDV

Marín ofrece hoy viernes la última visita nocturna a los petroglifos de Mogor. Es a las 22.30 horas con entrada es gratuita y no es necesario realizar una reserva previa. Solo se precisa estar poco antes del inicio a la entrada del centro de interpretación.

