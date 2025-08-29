UIE tiende puentes culturales y comerciales entre Galicia y China

Conocer mejor las culturas española y China, las oportunidades de negocios globales, los desafíos de la sociedad actual y, sobre todo, el gran valor del trabajo en equipo son algunas de las enseñanzas y experiencias que destacan los 23 estudiantes chinos y españoles que participaron en la séptima edición del Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales, DARI, de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), que se clausuró ayer en Pontevedra. La entrega de diplomas contó con la presencia de los estudiantes de la UIBE y UIE participantes en esta edición, en cuya representación intervinieron Wenqiang Xu, estudiante de la UIBE, y Manuel Roncero, estudiante de la UIE. También asistieron como representantes institucionales Begoña Jamardo, coordinadora de Relaciones Internacionales de la UIE, y Carlota Sánchez-Montaña, coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación, así como representantes de las empresas colaboradoras del programa, Grupo Pesciro, Viña Costeira e Hifas da Terra.

Desde el 14 de julio, 19 estudiantes chinos procedentes de la UIBE, la universidad líder de Economía y Comercio Internacional de Beijing, y 4 estudiantes de la UIE, la Universidad Intercontinental de la Empresa, participaron en el DARI, el primer programa español de negocios internacionales de carácter intercultural que se imparte en Galicia en el ámbito universitario.