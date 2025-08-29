Trasladan a un trabajador al hospital con quemaduras en un brazo en Pontevedra

Un trabajador fue trasladado este viernes al hospital tras sufrir quemaduras en un brazo por el incendio de una máquina hidrolimpiadora.

El 112 recibió a las 14.00 horas el aviso de un particular de que ardía la máquina hidrolimpiadora en el exterior de una vivienda de la rúa do Costado, y una persona estaba herida.

Se movilizó a efectivos del 061, de los Bomberos de Pontevedra, de la Policía Nacional y Local y de los voluntarios de Protección Civil del municipio.

Los Bomberos apagaron el fuego con un extintor y confirmaron que el operario que estaba manipulando la máquina sufrió quemaduras en un brazo, por lo que se optó por su traslado al hospital.