Trasladan a un trabajador al hospital con quemaduras en un brazo en Pontevedra

Ocurrió a las 14.00 horas en la rúa do Costado

Una ambulancia en Montecelo

Una ambulancia en Montecelo / Rafa Vázquez

R. P.

Pontevedra

Un trabajador fue trasladado este viernes al hospital tras sufrir quemaduras en un brazo por el incendio de una máquina hidrolimpiadora.

El 112 recibió a las 14.00 horas el aviso de un particular de que ardía la máquina hidrolimpiadora en el exterior de una vivienda de la rúa do Costado, y una persona estaba herida.

Se movilizó a efectivos del 061, de los Bomberos de Pontevedra, de la Policía Nacional y Local y de los voluntarios de Protección Civil del municipio.

Los Bomberos apagaron el fuego con un extintor y confirmaron que el operario que estaba manipulando la máquina sufrió quemaduras en un brazo, por lo que se optó por su traslado al hospital.

