Sonidos para sentir la naturaleza

La «Ruta sonora das Salinas do Ulló» congregó ayer a decenas de personas que se embarcaron en la aventura de redescubrir este enclave emblemático del municipio de Vilaboa. Esta experiencia didáctica y lúdica fue organizada por la Asociación de Apoyo a Familias con Alzhéimer, Afamo, en colaboración con el Concello de Vilaboa y combinó aprendizaje sobre el patrimonio natural con diversión en familia, de modo que participaron usuarios del colectivo y sus allegados. Descubrieron los sonidos de la naturaleza y el proceso tradicional salinero de una forma totalmente nueva a la habitual. Así, fueron guiados por todos los sonidos de la naturaleza en este emplazamiento con la utilización tanto de elementos naturales, como conchas de crustáceos, como de instrumentos musicales y otros del día a día utilizados como tales, como es el caso de las paneras, que las cantareiras usaban durante la labor en el campo.

El grupo de participantes recorre las Salinas do Ullón. / GUSTAVO SANTOS

De este modo, de la mano de Xavier Blanco, de la Fundación Legar, tuvo lugar un auténtico concierto natural con los sonidos de la avifauna local, el murmullo del viento entre las salinas y las historias y temas musicales de la zona, que permitieron acercar a los asistentes a la importancia histórica de las salinas.

La ruta forma parte del proyecto de Afamo en el GALP Ría de Vigo-A Guarda «Os oficios e as labouras do noso mar», financiado por la Consellería do Mar.

Hay que recordar que la Salinas do Ulló, que dejaron de fabricar sal a principios de 1720, cuentan con dos grandes estanques rectangulares. En el mayor tenía lugar la evaporación de una parte del agua y la cristalización de la sal.