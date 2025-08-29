Sanxenxo pone a punto sus colegios

Sanxenxo ultima la puesta a punto en los colegios del municipio ante el inminente inicio del curso escolar, el 8 de septiembre. La concejala de Educación, Nati Parada, acompañada del edil de Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, realizan estos días una gira por los centros en los que Concello y Xunta realizan diversas mejoras.

En el CEIP Portonovo se avanza con las obras de la instalación de un ascensor que garantizará la accesibilidad del edificio y que ha permitido, además, ganar dos aulas de gran tamaño para destinarla a polos creativos y multiusos. Además, también se construyó un nuevo baño adaptado y una cubierta exterior que comunica la zona de infantil con el edificio principal, se está habilitando un nuevo parque y zona de juegos con superficie de caucho. También se han realizado trabajos de pintado y actuaciones en el saneamiento.

CEIP de Portonovo. | FdV

En el CEIP A Florida se han reparado persianas, se instalarán lonas de sombra en el parque infantil y se sustituyó el portero automático del comedor que también será pintado. A partir del lunes, está previsto que comiencen las obras de mejoras de seguridad vial que incluye el ensanche y asfaltado del acceso desde la calle Ricardo Santos, Poetas Galegos y carretera de Padriñán. El proyecto contempla la creación de plazas de aparcamiento, la eliminación de una cuneta a cielo abierto y la instalación de un sistema de recogida de aguas pluviales. El Concello está a punto de concluir el nuevo acceso por la Rúa Miraflores.

Acceso al centro de A Florida. / FdV

En el CEIP Magaláns se procedió al pintado de los edificios y del muro exterior. Por último, en el CEIP de Nantes se pintaron los portales de la entrada y todo el muro perimetral. En los próximos días, se allanará una parte del patio. También se repararon las porterías.

En el aula de la Escuela Unitaria de Aios se realizó el pintado exterior del edificio, se cambiaron dos puertas y una ventana.

Colegio de Magaláns. / FdV

El pasado lunes comenzó la limpieza general en todos los centros educativos para que estén a punto para el inicio del curso. El gobierno local subraya que «en los últimos años se realizaron importantes inversiones en las instalaciones educativas como el nuevo colegio de O Cruceiro, la reforma integral del pabellón de Vilalonga o el nuevo pabellón de Nantes» y recuerda que «recientemente, la Consellería de Educación anunció una inversión para la reforma del colegio de A Florida de 4,3 millones en tres fases. La primera dará comienzo a finales de 2026 e incluye la construcción del nuevo pabellón y una zona de estacionamiento».