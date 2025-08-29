Ponte Caldelas vibrará con Luar na Lubre

La nueva edición de Máis Música, el programa de impulso de la cultura gallega para concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia, llevará a Ponte Caldelas al grupo folclórico Luar na Lubre. La actuación tendrá lugar en la Plaza Frei Antonio Orge a partir de las 21 horas en el marco de la Fiesta de los Dolores de la localidad.