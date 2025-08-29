Los pasteros de A Lama, clave contra el fuego
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó ayer el pastero del Monte da Grifa , en A Lama. Allí, destacó los pasteros para mejorar la actividad ganadera y como barrera natural contra los incendios forestales. Apuntó que este tipo de actuaciones implican una «mejora significativa» para la actividad ganadera de la zona y para la puesta en valor del medio rural.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo
- Detenido por causar daños valorados en 15.000 euros en un salón de apuestas de Poio
- Ponte Anceu renace sobre el río Parada