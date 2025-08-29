Los pasteros de A Lama, clave contra el fuego

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó ayer el pastero del Monte da Grifa , en A Lama. Allí, destacó los pasteros para mejorar la actividad ganadera y como barrera natural contra los incendios forestales. Apuntó que este tipo de actuaciones implican una «mejora significativa» para la actividad ganadera de la zona y para la puesta en valor del medio rural.