Las oscilaciones del río: su caudal varía más de un 25% en cuestión de horas

Las lluvias que anuncian para estos días en Pontevedra apenas han servicio, hasta la tarde de ayer, para mojar las calles. Con un litro recogido el miércoles y las cuatro gotas de ayer los registros no permiten atisban un horizonte positivo ante la amenaza de sequía, a la espera de lo que pueda caer en los próximos días. Por ello, el estado del río Lérez continúa bajo mínimos, pese a que sí hubo algo más de precipitaciones en su cuenca más alta, como los seis litros de Forcarei o los cerca de cinco en Cerdedo-Cotobade.

Lo que sí ha permitido verificarse estas jornadas es la notable oscilación de caudal que experimenta el río en pocas horas, y su volumen de agua llega a variar al menos un 25% en poco tiempo.

Así, en la madrugada de ayer, Augas de Galicia medía en su estación de Monte Porreiro un caudal de más de 1,7 metros cúbicos por segundo, pero a mediodía esa cifra había caído a poco más 1,3, lo que situaba de nuevo al río por debajo de su caudal ecológico mínimo. Al margen de la lluvia, que es el principal factor de recuperación, también influye la evaporación por calor, estos días muy atenuado, y las captaciones en su cauce.

Rescatan los peces atrapados en Os Gafos

Técnicos de la Consellería de Medio Ambiente acudieron ayer al río de Os Gafos, en su tramo rural, para analizar su estado, con muy poca agua, y rescatar también a los numerosos peces, sobre todo alevines de escalos, truchas y anguilas, que habían quedado atrapadas en las charcas formadas por el bajo nivel del río que atraviesa Vilaboa y Pontevedra.Este caudal mínimo ya provocó mortandad de peces que viven en el río, según alertó la asociación Vaipolorío, que avisó a Medio Ambiente para realizar una labor que ya se llevó a cabo en una situación similar ocurrida en 2022. Entonces, la Xunta capturó a los ejemplares que aún estaban vivos y los trasladó en un depósito especial hasta el centro de recuperación de la fauna. Fueron devueltos al río cuando subió su caudal. Ahora repitió esta maniobra para su devolución cuando sea posible.