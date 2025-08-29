Marín renueva el alumbrado público en la zona de Vilaseca

El Concello de Marín ha comenzado un proceso de renovación del alumbrado de la zona de Vilaseca, dentro de la parroquia marinense de Ardán.

Los trabajos se están llevando a cabo por la empresa de iluminación Setga como parte de un proceso de restauración luminosa pública en todo el municipio de Marín.

Este proyecto llevará tecnología led a la localidad para así conseguir el máximo ahorro energético posible.

También se reforzarán los puntos de luz, con 22 nuevos postes en zonas de acceso a la Casa de Cultura y al recinto ferial. Además se actuó sobre otros 33 puestos luminosos ya existentes, que experimentaron una renovación.

Todas las bombillas que se están instalando son led y está previsto que se pueda dar por acabados los trabajos de instalación durante el transcurso de esta semana.

Las obras consiguieron una subvención de 30.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Los trabajos fueron adjudicados por valor de 37.552 euros y la diferencia se sufragó con fondos propios del Concello.