Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»

La pesca submarina no es una actividad libre, sino que está sujeta a restricciones legales que cada vez son menos permisivas, recogidas en una normativa autonómica del año 2009.

Por su parte, estos pescadores expresan su preocupación ante el reglamento: «Las normas cada vez son peores y se está legislando en contra de los recreativos simplemente por las presiones de las cofradías. Nos intentan sacar del mar con la normativa, pero sin que exista un estudio que avale eso», comenta Héctor Costa, secretario del club subacuático Sotavento.

Una de las razones por las que las restricciones son tan severas es debido al descenso del nivel de pescado que hay en el mar, algo en lo que los pescadores recreativos están de acuerdo, pero opinan que no es culpa suya, sino de la falta de control en la pesca profesional. «Los pescadores submarinos estamos muchas horas en el mar y vemos todos los aparejos que quedan en el fondo, además algunos profesionales pescan en zonas prohibidas y en horarios en los que no se puede. Eso es lo que no quieren que veamos», expresa Luis Martínez, miembro del club Sotavento.

Según Héctor, «a finales de este año o principios del siguiente van a sacar una nueva ley más restrictiva con la pesca recreativa a propuesta de las directivas europeas». Una de las medidas que se implantarán es el control de las capturas diarias que se realizan. Asimismo, el reglamento vigente establece que en la comunidad gallega, desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, la pesca está permitida durante todos los días de la semana. En el período restante, comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril, solo se permite la captura durante los fines de semana y días festivos. Sea cuando sea, solo se podrá pescar durante el día.

Tampoco cualquier lugar se encuentra disponible, ya que se aplican restricciones a determinadas zonas de las rías, a islas o al Parque Nacional de las Illa Atlánticas.

Este tipo de pesca submarina se hace a pulmón, en apnea completamente. De hecho, en las competiciones está totalmente prohibido llevar botellas de aire en las embarcaciones.

En los torneos, la pesca puede ser individual o por equipos y se divide a los participantes según su rango de edad en las categorías sub-23, absolutos y veteranos. Esta última es la categoría constituida por los mayores de 50 años, que conforman la gran mayoría. Por ello, desde el club subacuático Sotavento animan a los más jóvenes a iniciarse en esta actividad y abarcar así un mayor rango de edad.

«La pesca submarina es un deporte en el que no penaliza en exceso la edad, sino que prima la veteranía. Es cierto que con el tiempo no tienes la misma potencia física ni la misma apnea, pero sí una mejor técnica. De hecho, el campeón del mundo tiene más de 50 años», indica Héctor Costa.

Con relación al proceso de preparación, el secretario comenta que «el pescador submarino entrena en el mar normalmente, además de hacer mucho cardio», aunque hay quien realiza ejercicios específicos en piscina para mejorar la apnea.

En cuanto a la captura de peces, la Xunta de Galicia marca una talla mínima, además de prohibir la pesca de ciertas especies, lo que obliga a los nadadores a prestar especial atención al entorno para no cometer ningún delito. Asimismo, se les permite capturar cinco kilos diarios y un máximo de dos pulpos, incluidos en el peso.

En competición, el peso mínimo de la mayoría de las especies es un kilo, una marca que está muy por encima de la talla legal, aunque hay excepciones de pesos más reducidos para algunas especies como el sargo, que tiene que tener un mínimo de 800 gramos.

Además, Luis y Héctor comentan que el tipo de peces objetivo puede variar: «Normalmente empiezas por pintos o maragotas, que son más fáciles de capturar, después pasas a sargos y, finalmente, a lubinas y doradas». Sin embargo, en competición todas los tipos de peces valen igual, pero hay un número máximo por especie para que haya variedad en el pescado y los submarinos no se limiten a una única especie. Además, los torneos cuentan con medidas de seguridad como un protocolo 061, personal sanitario y un equipo de vigilantes.

Regresa el Campeonato Virxe da Peregrina

El Campeonato Virxe da Peregrina de pesca subacuática, «el más antiguo de Galicia y de toda España», celebra su 27 aniversario de la mano del club subacuático Sotavento este domingo 31 de agosto a partir de las 8.00 horas en la playa da Barrosa, en San Vicente.

Esta ubicación se debe a que es el sitio más cercano a la ciudad de Pontevedra que reúne las características necesarias para realizar el campeonato. Además, se trata de un «sitio muy resguardado que permite la iniciación de los jóvenes interesados» en esta actividad.

La zona de pesca abarca desde la playa de Canelas hasta el puerto de Pedras Negras.Posteriormente, una vez finalizada la parte acuática del campeonato, a partir de las 16.00 horas, el equipo se traslada a la plaza de A Verdura de Pontevedra, donde se pesarán las capturas de la mañana y se hará entrega de las medallas y los trofeos, tanto del Campeonato Virxe da Peregrina como de la Copa Galicia, una iniciativa de la nueva directiva de la Federación Galega de Actividades Subacuáticas para hacer campeonatos de infantería, con el fin de atraer nuevos deportistas.

Además, también se realizará un sorteo de regalos para todos los participantes. Las capturas de las competiciones se donan a una ONG. En este caso, el club subacuático Sotavento donará los peces a la organización San Francisco, con la que lleva años colaborando. El campeonato se realiza en la modalidad de infantería individual y se rige por el reglamento de pesca submarina de la Federación Galega. El torneo requiere de inscripción el propio día por un importe de 5 euros.