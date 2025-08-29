Máis Convivencia llega a Tambo y Moraña

La Diputación de Pontevedra continúa las salidas del programa provincial Máis Convivencia, con nuevas actividades para 263 personas llegadas desde Barro, Mos, Redondela, Vilagarcía y Vilanova de Arousa. 53 de ellas visitarán la isla de Tambo, mientras que medio centenar acudirán a la Festa do Porquiño á Brasa de Moraña.