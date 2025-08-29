Un incendio de madrugada calcina tres vehículos y obliga a desalojar varias viviendas en Marín

Varias viviendas desalojadas, tres coches calcinados y varias horas de corte parcial de la carretera PO-551 entre Marín y Bueu, así como graves daños materiales en algún inmueble es el balance provisional de un incendio ocurrido de madrugada en la parroquia marinense de Ardán.

El fuego se originó sobre las dos de la madrugada y algunos testigos apuntan a que se escuchó una explosión, probablemente en uno de los coches afectados, en el lugar de Moledo.

A consecuencia de las intensas llamas y el elevado calor, se aconsejó el desalojo de varios vecinos de los edificios próximos. Una de las familias tuvo que ser rescatada por una ventana trasera y fueron realojados en un hotel de Marín por los daños en su vivienda.

Finalmente quedaron totalmente calcinados tres vehículos y el fuego también dañó la fachada de la nave de una empresa dedicada al alquiler de maquinaria. El 112 ha informad de que los coches afectados eran dos furgonetas y un coche, estacionados frente a la nave, en cuya parte alta pasaba la noche la familia realolada, según añaden las mismas fuentes,

Además de los Bombeiros do Morrazo, acudieron al lugar del siniestro efectivos de la Policía Local y Nacional, que coordinaron el desalojo de los vecinos. También se desplazaron dos ambulancias para atender posibles casos de inhalación de humo. El 112 señala que una mujer fue asistida por un ataque de nervios pero no fue necesario evacuar a ningún herido.

Se investiga si el incendio fue provocado, una hipótesis que no se descarta, y las tareas de extinción obligaron a mantener cortado un carril cortado de la PO-551 durante unas dos horas, hasta las cuatro de la madrugada