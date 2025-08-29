Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

García critica la gestión estatal en el traslado de menores migrantes

La conselleira (segunda por la derecha) en Príncipe Felipe. | FdV

La conselleira (segunda por la derecha) en Príncipe Felipe. | FdV

REDACCIÓN

Pontevedra

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, lanzó ayer un contundente mensaje al Gobierno de España durante su visita al Centro Infanto Juvenil Príncipe Felipe, en Pontevedra, en el que advirtió de que Galicia «no aceptará imposiciones, ni amenazas ni insultos» en relación al traslado de menores migrantes no acompañados a la Península. Durante su intervención, la conselleira criticó la falta de diálogo, planificación y financiación en esta materia por parte del Ejecutivo central.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents