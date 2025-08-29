García critica la gestión estatal en el traslado de menores migrantes

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, lanzó ayer un contundente mensaje al Gobierno de España durante su visita al Centro Infanto Juvenil Príncipe Felipe, en Pontevedra, en el que advirtió de que Galicia «no aceptará imposiciones, ni amenazas ni insultos» en relación al traslado de menores migrantes no acompañados a la Península. Durante su intervención, la conselleira criticó la falta de diálogo, planificación y financiación en esta materia por parte del Ejecutivo central.