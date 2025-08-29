«El nuevo disco es intenso, todas las canciones tienen algo que decir»

Miss Cafeína es un grupo de música pop-rock electrónico que en casi dos décadas desde su formación ha vivido una metamorfosis que no le ha hecho perder su esencia. La voz detrás de este fenómeno musical es la de Alberto Jiménez, que tras un año de parón vuelve al escenario hoy viernes a las 23.30 horas con el paisaje de Combarro a sus pies.

Tuvieron un parón de alrededor de un año ¿Cómo se sienten al usar la Festa do Mar como regreso al escenario?

Cuando hacemos conciertos como este, de fiestas y gratuitos, siempre tienes la expectación de no saber qué te vas a encontrar. Además tenemos esta emoción de ser la primera vez que venimos a Combarro y ver a un público nuevo. Siempre apetece un montón este tipo de conciertos.

¿Qué motivó este parón? ¿Cuáles son las sensaciones ante esta vuelta?

Es un parón que nos ha ayudado para componer el nuevo disco con calma. Lo de escribir y componer mientras giramos es algo que hemos probado anteriormente y no nos funciona bien. Después de una gira de dos años paramos un año más y eso nos ha ayudado a hacer las cosas con su mimo.

¿Cómo seleccionan las canciones para este concierto? ¿Es una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo?

Esta gira no es por un disco, entonces procuramos mezclar canciones antiguas con nuevas. Nosotros la llamamos la gira de grandes éxitos porque tocamos las canciones que la gente espera que toquemos y algunas nuevas que acaban de salir o van a salir con el álbum. Pero al ir ya por nuestro sexto disco el escoger las canciones es un poco carnicería, dejamos fuera muchas que nos gustaría tocar.

Se están preparando para el lanzamiento de su nuevo álbum en octubre ¿Cómo va a ser el estilo y cómo va a ser diferente a los anteriores?

Siempre que sacamos un disco nosotros lo interpretamos como una nueva era. Somos muy nostálgicos y de mirar mucho hacia atrás, entonces a la hora de hacer un disco nuevo siempre nos gusta innovar. Es un disco menos orgánico que el anterior, mucho más electrónico y en el que no usamos ninguna guitarra.

¿Con que adjetivo lo describiría?

Intenso. Es un disco que tiene una temática clara, el duelo y sus diferentes fases y creo que todas las canciones tienen algo que decir y te pueden hacer reflexionar.

¿Cómo diría que ha evolucionado el sonido de Miss Cafeína desde su descanso hasta esta actuación?

Como el último disco lo hicimos con una gira por medio fue un tiempo caótico y no teníamos claro la orientación que queríamos darle. Esta vez sí que lo tenemos claro, además cambiamos de productor y eso nos ha dado una visión completamente diferente.