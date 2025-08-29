Detectan la presencia de restos de carabelas portuguesas en cuatro playas de Sanxenxo, entre ellas Silgar

El Concello de Sanxenxo ha izado la bandera amarilla de precaución en las playas de Montalvo y Canelas ante la presencia de restos de carabelas portuguesas. También se detectaron en los arenales de Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad.

Según han informado fuentes municipales, "se trata de una medida preventiva porque están llegando muertas y sin tentáculos". Su presencia ya fue detectada días pasados en la corta del norte de Galicia, probablemente relacionada con el exhuracán Eirin, que provocó fuerte oleaje en toda la costa.

Uno de los ejemplares llegados a Sanxenxo / FdV

Aún así, se ha lanzado una recomendación para evitar el contacto y no bañarse en las zonas donde se avistaron.

Los socorristas trabajan en la retirada de los ejemplares que llegan a la arena e informan a los usuarios de las playas para que eviten meterse en el agua o lo hagan con cuidado, si bien este viernes no hay muchos bañistas debido al mal tiempo.

Con apariencia de medusa, la carabela portuguesa es en realidad un organismo colonial cuyos individuos se especializan para mantener viva la colonia. Está formada por una vela gelatinosa de entre 15 y 30 centímetros que le permite recorrer los océanos impulsada por los vientos, las mareas y las corrientes marinas, mientras que del cuerpo central cuelgan numerosos tentáculos que le sirven para atrapar a sus presas y que extendidos puede llegar a medir hasta 50 metros aunque normalmente tienen una extensión de unos 10 m.[6]

Estos tentáculos están provistos de cápsulas urticantes denominadas cnidocitos que pueden paralizar a un pez grande y afectar seriamente al ser humano. Su veneno tiene efectos neurotóxicos, citotóxicos y cardiotóxicos, produciendo un dolor muy intenso, e incluso se han registrado casos de muerte, si bien menos frecuentes que las producidas por la avispa marina.

Tras el contacto con una carabela portuguesa se siente una sensación de quemazón intensa, inflamación de las zonas del contacto, dolor agudo que puede llegar a provocar un “shock” anafiláctico e incluso una pérdida de la conciencia si la zona afectada es extensa. e puede llegar a sufrir vómitos, fiebre y parálisis.