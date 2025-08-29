Costas descarta reutilizar en la regeneración de playas los áridos del dragado del río Lérez

Costas del Estado aconseja reutilizar los áridos y materiales retirados del mar en aprovechamiento en tierra, preferentemente para regenerar playas, pero no utilizará los sedimentos del dragado del Lérez para esa reutilización.

Portos de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar planteó en abril a las cofradías de la ría la posibilidad de regenerar los bancos marisqueros con los áridos de mayor calidad ambiental que se extraerán con las obras de dragado del río. Esta oferta se lanzó a las cofradías de Marín, Pontevedra, Lourizán, Raxó, Portonovo y Bueu, así como a las federaciones gallega y provincial del sector, Costas del Estado y a la Autoridad Portuaria para su posible uso en el Puerto de Marín.

Pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta positiva. Marín y el Puerto ya han declinado la invitación, así como Costas pese a que este departamento estatal sí emplaza a la Xunta a estudiar usos alternativos de la arena y reducir así los vertidos al mar.

Así consta en el informe donde el Ministerio para la Transición Ecológica autoriza por fin a Portos de Galicia el punto de vertido para los áridos que en su día se retiren del Lérez. Pero esta autorización no supone que el camino esté totalmente despejado todavía. Al margen de la compleja tramitación ambiental y técnica que aún debe realizar la Xunta, el Ministerio pone diversas condiciones antes de permitir que las dragas lleguen a la desembocadura del río. Una de ellas dice que «se considera imprescindible que cada proyecto concreto de vertido de material de dragado en cualquiera de las zonas evaluadas cuente previamente con una evaluación favorable de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina».

Y también detalla que «se deberá garantizar la ausencia de comunidades marinas de alto interés ecológico asociadas» y que «el vertido de material de dragado en las zonas de estudio solo podrá ser aceptable cuando se demuestre la inexistencia de usos productivos para dicho material». Por ello, será necesario verificar si esos áridos se pueden utilizar en tierra, «siendo preferentemente su destino al aporte de playas, siempre y cuando reúna la calidad adecuada».

Pese a esta recomendación, Costas no quiere el material del Lérez, según indican fuentes de Portos de Galicia. Tampoco, hasta el momento, ninguno de los demás consultados. En abril se plantearon «las posibilidades de aprovechamiento de los materiales de categoría A, la de mayor calidad ambiental, y sus posibles usos en beneficio de los recursos marisqueros». Correspondía a todas esas entidades decidir sobre el aprovechamiento de los áridos, cuyo excedente en todo caso será depositado en alta mar en el punto ya autorizado por el ministerio, próximo a la isla de Sálvora, en la boca de la ría de Arousa, y a 1,8 kilómetros que lugar que se clausuró en 2021. Mar apuntaba entonces que «con esta gestión, la Xunta de Galicia agiliza la tramitación previa de las obras de dragado del Lérez dentro de sus competencias, a la espera de que el ministerio determine el punto de vertido de los áridos en alta mar», un permiso que acaba de llegar.

Tras aquella oferta, las cofradías del fondo de la ría dejaban la respuesta final en manos de los técnicos. «No vamos a aceptar algo que no sea bueno y viable para el futuro a largo plazo. Debe ser un proceso monitorizado por técnicos», explicaba entonces el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Raxó, Iago Tomé. La patrona mayor de la Cofradía de Lourizán, Carmen Vázquez Nores, respaldaba la idea también, pero recalca que «tienen que ser los técnicos los que vean si es factible.

Otra de las condiciones exigidas por el ministerio es que «cada operación (de traslado de los áridos hasta Sálvora) deberá aportar un estudio de transporte y dispersión de las condiciones específicas del vertido» y «al menos cada cinco años o cada 500.000 m3 (el criterio que antes se cumpla), se deberá realizar un estudio de la batimetría de cada zona de vertido utilizada a fin de identificar las posibles alteraciones batimétricas causadas por los vertidos».