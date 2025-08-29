Comunidades de montes alegan contra tres planes eólicos en la comarca
C. V.
Cerdedo-Cotobade
Las comunidades de montes vecinales de A Lama, Aguasantas, Antas, Berducido, Estacas y Valongo han presentado más de 200 alegaciones contra los parques eólicos Chamarrapio, Alamoceiros y Xubrintas, que afectarían a los municipios de Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, A Lama, Fornelos de Montes y Covelo.
Las alegaciones vecinales muestran su rechazo a estos planes y señalan que los aerogeneradores se ubicarían en «zonas de máxima sensibilidad ambiental», próximas a núcleos habitados, y denuncian «deficiencias» en el estudio de impacto ambiental en cuanto a captaciones de agua, fauna o riesgo de incendios, entre otras cosas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo
- Detenido por causar daños valorados en 15.000 euros en un salón de apuestas de Poio
- Ponte Anceu renace sobre el río Parada