Comunidades de montes alegan contra tres planes eólicos en la comarca

Las comunidades de montes vecinales de A Lama, Aguasantas, Antas, Berducido, Estacas y Valongo han presentado más de 200 alegaciones contra los parques eólicos Chamarrapio, Alamoceiros y Xubrintas, que afectarían a los municipios de Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, A Lama, Fornelos de Montes y Covelo.

Las alegaciones vecinales muestran su rechazo a estos planes y señalan que los aerogeneradores se ubicarían en «zonas de máxima sensibilidad ambiental», próximas a núcleos habitados, y denuncian «deficiencias» en el estudio de impacto ambiental en cuanto a captaciones de agua, fauna o riesgo de incendios, entre otras cosas.