El comercio del centro histórico ofrece el día 8 su popular fiesta de «Volta ao Cole»

Todo preparado para la fiesta de «Volta ao Cole» que el centro comercial urbano Zona Monumental organiza todos los años durante el fin del verano, prevista para el lunes 8 de septiembre a las 16.30 horas.

La jornada contará con cuatro horas de actividades en diferentes puntos de la ciudad: un mural de arte colaborativo y un rocódromo de ocho metros en la plaza de Curros Enríquez; pinta caras y bebeteca en la plaza Méndez Núñez, manualidades en la plaza Valentín García Escudero e hinchables en la calle Sierra.

Como colofón a la tarde de juegos, regresa una de las citas más esperadas con la fiesta de la espuma –con DJ– en la plaza de A Pedreira, en las inmediaciones del Pazo de Mugartegui, a las 19.30 horas.