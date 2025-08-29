Colas eternas para comer en Pontevedra

Pontevedra cuenta con un elenco de locales de hostelería donde el pescado del día y los guisos de carne se miden con el pulpo «á feira» o las versiones más vanguardistas de la gastronomía tradicional. Propuestas de gran atractivo para los turistas que recorren las plazas del casco seducidos por los rincones entre sol y piedra que ofrece y que tan agradable hace comer en la ciudad.

Sin embargo, un año más y debido a la gran afluencia de gente, comer muchos días este verano se ha convertido en una verdadera prueba a la paciencia y constancia humana. Días como el miércoles o ayer mismo, colas de más de 50 minutos para sentarse en alguna de las terrazas de los restaurantes con más solera se entremezclaban con el denso fluir de personas que, resistiéndose a «guardar la fila», practicaban una romería cíclica, como quien busca sitio para aparcar.

Y como tal, a la tercera y cuarta vuelta, visto desde la perspectiva del que mantiene el tipo estoico en la cola de su local elegido, la desesperación de quienes no veían salida dejaba al descubierto comentarios de indignación como «no se puede ni caminar». Actitudes de cierta chulería, «si hombre, no aguanto una cola y menos para comer». Y mala educación, como cuando alguien pasa olímpicamente por delante de quienes aguardan su turno de mesa y se sienta en la que ve vacía sin miramientos. Todo, junto a comentarios ácidos y divertidos de quienes se lo tomaban con filosofía. «¡Mira lo que pone en ese cartel!... Si tiene prisa, este no es su bar... ¡Desde luego!». El epicentro es la Praza de A Leña, hacia donde muchos visitantes se dirigen por el prestigio de algunos de sus restaurantes. La fila para comer estos últimos días en el Rianxo no bajaba de la docena de personas. Una muestra de lo que habitualmente se ve en el local. El Rúas, donde el «tráfico» de mesas es algo más fluido, se alimentaba de quienes, avispados, ante la imposibilidad de sentarse en las terrazas de Loaira o Eirado da Leña, aprovechaban un hueco libre y fugaz para sentarse. Así como A Casa da Leña.

Antes habían atravesado o iban camino de hacerlo, por una «colapsada» calle Figueroa, donde las mesas a rebosar no desanimaban a muchos a mantener la espera ante la posibilidad de degustar un buen plato de Taberna Félix, Trasmallo o La Espuela. «Está todo imposible, lo hemos intentado también en El Pitillo y Casa Fidel, pero nada. O está lleno dentro y fuera o hay que esperar y las colas son muy largas. Estamos dando otra vuelta a ver si vemos algo, pero a este paso acabaremos en un italiano», decía Clara. De familia pontevedresa, reside en Madrid, por lo que a su marido la idea de estar en Pontevedra para acabar con ese tipo de comida no le atraía demasiado. Finalmente consiguieron sitio en la Praza da Verdura (también llena) en la terraza de Os Maristas. «Una casualidad teniendo en cuenta cómo está de gente».

El fresco que ha traído estos últimos días de agosto también ha ayudado a aumentar la presencia de turistas en el centro de la ciudad, movidos por la incapacidad de disfrutar a gusto en la playa, ya que muchos pernoctan en Sanxenxo, Poio, Bueu y otros municipios costeros. También hay más presencia de visitantes porque el final del verano cambia el perfil de los turistas, incrementándose la cantidad de peregrinos que duermen en Pontevedra en su camino a Santiago, más las escapadas de un par de días de carácter cultural y gastronómico.

Unos y otros muestran el efecto que reflejan los datos. Porque desde Concello, Diputación de Pontevedra y Xunta, transmiten la buena salud del turismo de la provincia y como de un año a otro aumenta. Pero genera ciertas incomodidades para todos pues, en ciertos aspectos, la ciudad no es capaz de acoger a tantas personas al mismo tiempo. Y muestra de ello son la falta de plazas para pernoctar en hoteles, el incremento de la oferta de viviendas de uso turístico y la incapacidad para asumir comensales en los restaurantes locales. «Está imposible. Queríamos comer aquí, como siempre, pero tendremos que esperar a que terminen las vacaciones y se vacíe la ciudad un poco. Además, no queremos molestar viendo el trabajo que tienen los dueños», decía en A Leña un matrimonio de pontevedreses que quería comer.