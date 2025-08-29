Caldas asesoró a un centenar de vecinos sobre la Variante Oeste

El Concello de Caldas de Reis prestó asesoramiento a más de un centenar de vecinos interesados en presentar alegaciones contra estudio previo del ramal que conectará las carreteras N-550 y N- 640, conocida como Variante Oeste, y que está diseñada por el Ministerio de Transportes. El alcalde, Jacobo Pérez, explicó que en las últimas semanas «fuimos recibiendo a un gran número de personas afectadas por la actuación o que estaban interesadas en conocer en detalle el proyecto».

Además, el Concello «redactó un modelo de alegación estándar, para facilitar y agilizar la tramitación a los vecinos», añadió Pérez Gulín., que también explicó que los técnicos municipales «están ultimando las alegaciones que presentará el propio Concello, y que irán encaminadas a solicitar que las obras no afecten a ninguna vivienda. Además, también se añadirán cuestiones relacionadas con el puente de A Ferrería y con Veigas de Almorzar».

En los próximos días el Concello entregará en la Subdelegación del Gobierno las más de 400 alegaciones vecinales presentadas en el Concello.

En todo caso, el alcalde afirma que la propuesta actual «es la que menos impacto produce de todas las que se barajaron en su momento y es la que cuenta con la mejor valoración por parte de los técnicos». Insiste en que se trata de «una actuación que resulta clave para la seguridad vial en la villa y que supondrá un antes y un después para nuestro municipio, poniendo solución a la necesidad de habilitar un desvío que servirá especialmente para evitar que el tráfico pesado tenga que adentrase en el centro de Caldas de Reis».

Por su parte, el BNG de Caldas presentó ayer sus propias alegaciones, en las que reclama que la variante sea «una avenida ‘blanda’ con la prioridad de solucionar los problemas de tráfico del casco urbano», y que se libere de peaje el tramo de la AP-9 entre Caldas y Carracedo. El Bloque defiende que esa liberalización de la autopista «permitirá aliviar aun más la congestión de la circulación que la villa termal sufre de manera crónica»

El portavoz local Manuel Fariña, defiende que «la única alternativa válida es una variante de carácter blando y tráfico calmado, es decir, una avenida, que conecte Tibo con As Veigas de Almorzar con un trazado igual o muy semejante a la alternativa NC-1b recogida en el estudio».