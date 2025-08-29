Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de Barro celebra una década de gobierno

El Pazo de A Crega es el lugar elegido por el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego en Barro para celebrar diez años de gobierno nacionalista en la localidad. Bajo el lema «10 anos medrando contigo», el encuentro, con música, actividades e intervenciones políticas contará con la presencia de la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, y del alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes.

