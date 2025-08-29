Barro acoge un Congreso sobre Comunidades Energéticas

El vivero de empresas del Polígono de Barro celebra el próximo 10 de septiembre un Congreso sobre Comunidades Energéticas en el ámbito de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) +Renovables, con el fin de ofrecer una visión completa sobre el estado de desarrollo actual de esta nueva figura. Por ello, la actividad está dirigida a comunidades energéticas, administraciones, empresas y cualquier persona que tenga interés sobre iniciativas y modelos sostenibles.

El acto se celebra en horario de 9.30 a 17.30 horas y será inaugurado por Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra, entidad que organiza el congreso, que es gratuito, pero para acudir será necesaria una inscripción previa a través de la página web institucional.

En el contexto de este congreso, que forma parte de las acciones de difusión de la OTC +Renovables, los asistentes también podrán conocer la labor que se realiza desde la OTC para el impulso de las comunidades energéticas, especialmente en zonas afectadas por el reto demográfico.

Asimismo, los participantes también tendrán acceso a exposiciones de actividades y casos de éxito que pretenden generar reflexiones sobre los retos y las oportunidades de las comunidades energéticas y de la creación de redes de colaboración entre agentes del sector.

El congreso se divide en bloques temáticos que abarcan distintos aspectos, como el potencial de las energías renovables de la provincia, experiencias de comunidades existentes, innovaciones tecnológicas que se pueden aplicar o aspectos legales y económicos.

En adición, el acto cuenta con un espacio donde los asistentes podrán realizar contactos que fomenten sinergías entre ellos, además de dos talleres. Uno sobre «emprendimiento verde», que tratará la creación de «start-ups» del sector energético, y otro de participación ciudadana, donde se comentarán diferentes estrategias que se pueden realizar con el fin de involucrar a la comunidad en proyectos energéticos.

OTC +Renovables

La Oficina de Transformación Comunitaria + Renovables se trata de un espacio desde el que se pretende impulsar la creación y el desarrollo de comunidades energéticas en todas las comarcas de la provincia de Pontevedra, estableciéndose como prioridad el medio rural, en especial aquellos ayuntamientos de reto demográfico.

Para su consecución, el proyecto contempla actividades de difusión, acompañamiento, asesoramiento, formación e investigación, así como una creación de una red de comunidades energéticas a nivel provincial.

Por su parte, la Diputación acompaña a aquellas entidades interesadas en el proyecto. Durante este tiempo, se realizan informes previos que incluyen el análisis de la capacidad productiva de energía o estudios económicos de viabilidad, entre otros.