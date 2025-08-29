La asociación Boa Vila celebra su Escola de Verán
La asociación pontevedresa Boa Vila celebró ayer su Escola de Verán, con la que da inicio a las actividades que se desarrollarán los próximos meses. La actividad estrella fue el Coro Intercultural promovido por la entidad para reducir el estrés y la ansiedad. También se programaron dieciocho talleres para los próximos meses.
