Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación Boa Vila celebra su Escola de Verán

La asociación Boa Vila celebra su Escola de Verán | FDV

La asociación Boa Vila celebra su Escola de Verán | FDV

La asociación pontevedresa Boa Vila celebró ayer su Escola de Verán, con la que da inicio a las actividades que se desarrollarán los próximos meses. La actividad estrella fue el Coro Intercultural promovido por la entidad para reducir el estrés y la ansiedad. También se programaron dieciocho talleres para los próximos meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents