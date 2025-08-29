Aprobada la cesión de instalaciones eléctricas para la Residencia de Maiores de Carballedo

El pleno de la corporación municipal del Concello de Cerdedo-Cotobade ha aprobado por unanimidad la cesión del nuevo transformador y las líneas canalizadas de alta tensión que darán servicio a la nueva Residencia de Maiores de Carballedo, «garantizando su correcto funcionamiento y suministro. Además, esto permitirá retirar la línea y los postes de las parcelas donde se está realizando la construcción», según el Concello. Estas instalaciones cedidas están valoradas en casi 108.000 euros. A partir de esta cesión, la empresa Eléctrica de Moscoso S.L. asumirá la explotación, operación, mantenimiento, conservación y garantía de tres años de la calidad del suministro eléctrico, dejando al ayuntamiento exento de responsabilidades.

A través de este convenio, se formaliza el cambio de titularidad de las instalaciones, que pasan a ser propiedad de la empresa distribuidora.