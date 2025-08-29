Agadic llevará ocho obras de teatro al Pazo da Cultura y al Principal

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció ayer tras la última junta de gobierno local que la ciudad ha renovado su acuerdo de colaboración con la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Este convenio incluye una programación cultural que consiste en la representación de ocho obras de teatro, repartidas a su vez en el Pazo da Cultura y el Teatro Principal. En total, se destinarán a este fin 26.000 euros, de los cuales 14.000 serán aportados por el organismo público autonómico.

Además, Fernández Lores detalló que se procederá a incrementar en 190.000 euros por los próximos cuatro años –casi un 20%– el contrato para la red de señalización vial de la ciudad. Dicha modificación se aplicará a partir de este año, con 27.000 euros más, a lo que se sumará una adición anual de 54.300 euros en 2026, 2027 y 2028, respectivamente.

En paralelo, el regidor pontevedrés también confirmó que el Concello ha dado inicio a la contratación de la asistencia técnica para la dirección de obra del parque de A Parda, uno de los grandes proyectos de la actual administración local que superará los cinco millones de euros de inversión. Para ello, se dedicarán 50.000 euros en cinco años, tres de ellos en concepto de garantía por los servicios prestados.