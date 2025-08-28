Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta mejora la climatización de la E.I. pública de Vilaboa

La Xunta ha invertido cerca de 16.000 euros en la mejora de la climatización y el ahorro energético de la Escuela Infantil de Vilaboa, un centro perteneciente a la red pública autonómica. El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade, Perfecto Rodríguez, visitó ayer el centro.

