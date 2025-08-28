Vuelve el rito de las nueve olas

La romería en honor a Nosa Señora da Lanzada es famosa por los rituales de fecundidad femenina y se conoce también bajo la denominación de «el baño de las nueve olas», pues cuenta la leyenda que si se meten en el agua de esta playa, junto a la ermita de Santa María, las mujeres casadas que quieran quedarse embarazadas y las solteras que buscan marido y pasan nueve olas sobre ellas, se les cumplirá el deseo. Sin embargo, para que esto suceda, el baño tiene que ser antes de que salga el sol y bajo la luna creciente o llena.

Por ello, en la celebración se congregan cientos de fieles de la comarca, que acuden a la virgen por su popularidad en estos rituales femeninos.

Esta romería se celebra anualmente el último fin de semana de agosto, por lo que este año comienzan mañana y constan de tres jornadas.

El primer día, mañana viernes 29, la fiesta dará comienzo a cargo de las orquestas Fuego y Rever, a partir de las 22.00 horas. El sábado, la jornada comienza con la celebración de misas durante toda la mañana, hasta que a las 13.00 horas tiene lugar la solemne misa, en la que participa el Coro Parroquial. Posteriormente, el grupo Danzantes de Cobas acompañará a la tradicional procesión. La Banda de Música de Sanxenxo y el grupo gaitas do país Os do Barro amenizarán la romería, donde también actuará la charanga OT. Después de las misas vespertinas, habrá un espectáculo de bailes folclóricos a cargo de la agrupación Airiños da Lanzada. Por la noche, a partir de las 22.00 horas, la verbena corre a cargo de La Ola ADN y La Base de Los Coleguitas. La jornada finaliza con una tirada de fuegos artificiales a las 00.00 horas.

El domingo vuelven a celebrarse las misas y la imagen saldrá al exterior de la capilla. Los grupos musicales del día anterior actúan de nuevo y la orquesta Atenas despedirá la fiesta a las 21.30 horas.