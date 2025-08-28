Unanimidad para otorgar la medalla de oro a Protección Civil de Poio y a la Guardia Civil

El Concello de Poio ha aprobado por unanimidad, en el pleno municipal la concesión de la medalla de oro del municipio a dos cuerpos de emergencias y seguridad: la Guardia Civil y la agrupación de Protección Civil de Poio. Fue una propuesta del alcalde Ángel Moldes, con el objetivo de galardonar a estos cuerpos en nombre de los vecinos y trasladarles su agradecimiento por su «incansable y importante labor en el municipio».

Esta medalla supone una de las distinciones más altas previstas en el Reglamento Municipal y está dirigida a premiar servicios relevantes y excepcionales. El siguiente paso es elaborar un expediente justificativo en el que se recojan y acrediten los méritos, cualidades y circunstancias para que estos cuerpos puedan recibir la distinción.

También durante esta sesión de pleno ordinario se avanzaron otros proyectos del municipio. Se hizo especial hincapié en el proyecto de reurbanización de la carretera PO-308 desde A Barca hasta el Casal de Ferreirós. Hubo, asimismo, unanimidad en la decisión de que las obras de este tramo se dediquen a la empresa Covsa.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros que se dedicarán a reformar una zona en la que viven 8.000 personas y circulan 20.000 vehículos.

El alcalde, Ángel Moldes, aprovechó el pleno para poner luz sobre la importancia de esta obra. «Este es un día importante para todo el Concello pero en especial para los vecinos de San Salvador, queremos hacer realidad una demanda histórica y un compromiso desde este gobierno» afirmó el portavoz.

Este proyecto supone una colaboración entre la Xunta y el gobierno de Poio para transformar una de las entradas más concurridas de la localidad y convertirla en un lugar más amable para los transeúntes a la vez que favorece la economía y el comercio local.

Esta reforma supone la primera fase de un proyecto más amplio que continuará hasta la gasolinera en Costa de Albar para el que se destinarán en conjunto 4,8 millones de euros.

Estas actuaciones supondrán las ampliaciones de las aceras -que tendrán un ancho mínimo de 2,5 metros-, la inclusión de elementos de mejora de la accesibilidad, la instalación de nuevas zonas de asistencia con mobiliario urbano o la mejora de las instalaciones del transporte público.

El Concello establecerá un plan de tráfico durante las obras que sea compatible con el alto número de tránsito que recibe la avenida y para mantener el equilibrio entre la ejecución de la sobras y el mantenimiento de la colectividad urbana.