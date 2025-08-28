El turismo rural se afianza en Pontevedra

Cada vez más gente opta por un turismo rural, aunque sea a un paso de la ciudad. Esta modalidad se afianza en Pontevedra para disfrutar de la naturaleza, desconectar del ruido urbano o el barullo de la playa. Este ambiente se presta mucho para las vacaciones en familia. Además, la elección de este tipo de turismo en ambientes rurales contribuye a la generación de puestos de empleo en la zona y que sus habitantes tengan la posibilidad de quedarse en estos lugares, sin estar obligados a abandonar sus hogares natales o favoritos para encontrar trabajo. Asimismo, supone una fuente de ingresos para los propietarios que les ayuda a poder mantener estas casas con ese encanto rústico y natural, al que muchas personas le otorgan un gran valor.

José Alberto Ogando en la Casa Rústica O Abeiro / Gustavo Santos

La mayoría de estas casas rurales surgen de la misma manera: una casa antigua que se tiene que restaurar situada en un entorno tranquilo en medio de un ambiente natural privilegiado. Esta es la historia de alojamientos como la Casa O Bravo, abierta al público hace 17 años y bajo la gestión de Miguel Lastra, o la Casa Rústica O Abeiro, que era un antiguo alpendre que pertenece a José Alberto Ogando y que dirige junto a su hija. José Alberto es un hombre con diversidad funcional que necesita una silla de ruedas, por lo que la casa está habilitada para personas con movilidad reducida.

Asimismo, aparte de casas rurales, también existen hoteles rurales. Se trata de un edificio o una casa grande que alquila las habitaciones de manera individual, como es el caso de O Candil de Santa Ana, un lugar bajo la dirección de Fernando en el que todas las habitaciones tienen baño privado y ofrecen servicios complementarios como desayuno o recomendaciones de rutas por las Rías Baixas y locales donde comer.

Fernando en el hotel rural O Candil de Santa Ana / Gustavo Santos

La época de mayor demanda de estas casas rurales son los meses de junio, julio y agosto, coincidiendo con la temporada de más calor. «Los meses de verano siempre los tenemos a tope», comenta José Alberto.

Se trata de una demanda que va en crecimiento, de forma paralela al incremento de los datos del turismo en Pontevedra. «Nosotros llevamos 17 años abiertos. Los primeros fueron muy fuertes, después hubo un bajón hace alrededor de diez años, pero se volvió a estabilizar y ahora está creciendo de manera moderada», comenta Miguel Lastra.

No obstante, según indican estos alojamientos, pese a presentar una mayor ocupación durante el resto del año, en diciembre, Semana Santa y durante los puentes, también se llenan las reservas. Además, «durante los meses de octubre, noviembre y diciembre vienen muchos trabajadores de empresas», comenta Fernando.

Algunos de estos alojamientos rurales se pueden encontrar a través de plataformas como Booking o Airbnb, mientras que otros solo están disponibles a través de su teléfono o página web porque no quieren someterse a las «estrictas condiciones» de las plataformas.

Hotel rural O Candil de Santa Ana / Gustavo Santos

Fuente de ingresos o complemento económico

Para algunos autónomos como Miguel Lastra, de la Casa O Bravo, el alquiler de estos hogares supone una fuente de ingresos secundaria: «No vivimos de la casa rural, para nosotros es un segundo ingreso». Lo mismo indica José Alberto, de la Casa Rústica O Abeiro: «Nosotros lo hacemos más bien para sacar un rendimiento para el mantenimiento de la finca». En cambio, para otros, este arrendamiento constituye la fuente principal de sus ingresos, como es el caso del hotel rural O Candil de Santa Ana, una casa de hace 200 años, restaurada en 2005 . Por ello, su gestor Fernando se centra en ofrecer un buen servicio para hacer de la estancia de sus clientes una experiencia única y agradable. Independientemente de la finalidad del alquiler, lo cierto es que, según comentan los hosteleros, además de la gran cantidad de turistas nacionales que reciben cada año, sobre todo procedentes del centro y del sur de la península, cada vez más extranjeros se animan a escoger las zonas rurales de Pontevedra como destino de sus vacaciones. «A partir del año 2020, evolucionó mucho el turismo internacional. Viene gente de Chequia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Suiza, de Argentina y de muchos más países», comenta Fernando. Por otro lado, a pesar de tener en cuenta el entorno rural en el que se encuentran los alojamientos, los propietarios de las casas demandan una mayor atención en el mantenimiento de las carreteras y una buena señalización de las mismas.