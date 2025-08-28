«Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»

El nuevo comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, Tomás Clavijo Rey-Stolle, es un hombre de familia que rige su vida por los valores que aprendió en la Armada y siente orgullo al saber que su impronta para transmitirlos quedará en las siguientes promociones de marinos.

De sus siete hijos a alguno ya se le adivina la pasión por el mar, propio de la saga a la que pertenece. Tal vez salga otro oficial como su padre, el Capitán de Navío más joven de España. Submarinista de especialidad, estuvo destinado en un submarino nuclear de ataque francés, entre otros destinos. Ahora, coge el timón de la academia de Marín.

—¿Cómo afronta esta nueva etapa de su carrera?

Para mí, ser director de la Escuela Naval Militar es una ilusión tremenda, siento mucho orgullo y sentido de la responsabilidad.

—¿Ha cambiado su visión de la Escuela ahora que asume sus responsabilidades?

Pasé aquí cinco años como alumno. Los años de alumno te quedan grabados para siempre. A lo largo de la carrera, de la vida profesional, te das cuenta del valor que tiene esa formación que has recibido y cómo te marca. Ahora, al sentarme en esta silla soy mucho más consciente de eso.

—Entre todos los cometidos como director, ¿cuál considera que es el más importante?

La formación en valores de los alumnos. Que sean capaces de interiorizar los que han caracterizado siempre a la Armada, pero no de forma teórica, sino verdadera. Esta resumida en cuatro ejes: el honor, el valor, la disciplina y la lealtad; que los tenemos inscritos en nuestro patio de aulas y tratamos que no se queden en meras palabras simbólicas sino que sean una forma de vida. Lo que implica muchísimas cosas porque se trata de formar en algo que es intangible y que a la postre va a ser mucho más decisivo que lo que pueden ser los conocimientos técnicos, aunque sean súper necesarios, por supuesto. Es el reto más difícil, sobre todo teniendo en cuenta que la Armada se nutre de la sociedad en la que vive.

—¿Estamos en tiempos difíciles para los valores tradicionales?

Los alumnos que ingresan en nuestra Escuela son alumnos de nuestro tiempo. Hay ciertas cosas que aquí no son iguales a las que viven ellos fuera y es difícil hacer que lleguen a interiorizarlo. Solo genera tradición aquello que es bueno y que es necesario, que es lo que se quiere repetir. Si no, no tendría sentido. Por eso, la tradición no está anclada en el pasado sino que va mucho más lejos, mantenerla viva se hace en el presente.

—¿Son esos valores los que diferencian a los guardiamarinas del resto de jóvenes?

No me voy a aventurar a eso porque hay muchos jóvenes que sirven igualmente a España desde muchas carreras como periodistas, abogados, albañiles, carpinteros... No es algo exclusivo de los militares. El espíritu de servicio no es diferente al que debe tener cualquier persona si ama realmente a su patria.

—Entonces, ¿cómo define el amor a España?

Es difícil, yo lo vislumbro en esa ambición noble que debe tener todo el mundo en formarse lo mejor que pueda para poder servir bien a su sociedad y a sus compatriotas. No es algo exclusivo de los militares. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque tenemos la capacidad de ostentar en un momento dado la fuerza militar. Y para ello debemos estar muy bien formados porque se pone en nosotros una herramienta que solo hay que utilizar en caso de absoluta necesidad y que hay que saber utilizar bien.

—¿La formación de los alumnos contempla la perspectiva de brigada multinacional actual?

Sí, hacemos intercambios internacionales. Hay alumnos de Perú, Ecuador, EEUU y Francia. También de profesores, actualmente tenemos uno francés. Y existe esa apertura de mente que siempre ha caracterizado al marino, por su idiosincracia conoce muchos lugares donde aprende de los demás. Está en nuestros genes y se inculca en nuestros alumnos.

—Cuando acabe este periodo al frente de esta academia histórica, ¿cuál le gustaría que fuera su legado?

Yo recojo un trabajo de muchos siglos y en el futuro pretendo dejar un granito de arena que sea bueno basado en la formación en valores.

—Desde su experiencia como marino, ¿qué consejo para situaciones difíciles puede ofrecer a los futuros oficiales?

En mi caso, cuando la tempestad arrecia mis puntos de arraigo son mi familia, mi fe y mi vocación de marino, que siempre me han sostenido. Soy un privilegiado, casado desde hace 24 años con una mujer que me ha seguido formando una familia unida, en la que mi segundo hijo, que tiene una discapacidad intelectual, nos ha enseñado a todos a valorar muchas cosas y afrontar la vida de manera diferente. Él es el mayor regalo que tengo.

«Al afrontar retos que requieren constancia o fortaleza, la inmediatez no les ayuda»

—¿A qué retos se enfrentan los «protos» para formar a los guardiamarinas a día de hoy?

El reto está en nuestra sociedad. La defensa de España compete a los militares pero no es exclusiva sino de todos. Y es algo que parece que hemos perdido estos días. La sociedad actual tiene sus virtudes y sus defectos, y acompasarlos a las necesidades de una vida militar en estos jóvenes es lo que es el reto más grande que tienen.

—¿Cuáles son para usted esas virtudes y defectos de la sociedad actual?

Por ejemplo el significado de compromiso, constancia o paciencia. Virtudes que muy necesarias para la vida profesional que les espera a los guardiamarinas y que quizá no se están fomentando demasiado hoy en día. Propiciado por las nuevas tecnologías que nos facilitan la vida con la inmediatez, que es muy buena para muchas cosas, pero genera ciertos vicios. Y a la hora de afrontar retos que requieren paciencia, constancia y fortaleza, no les ayuda. Pero tienen interés por saber. Ha cambiado el perfil de alumno y trabajamos para que consigan la esencia de un marino.