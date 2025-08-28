La reforma del Colegio Crespo Rivas estará lista para el inicio del curso

Las obras de reforma en el colegio de educación infantil Crespo Rivas están casi rematadas, y se planea que se finalicen antes del inicio de curso. Así lo confirmó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita a la Papelería Clip donde también dio a conocer algunas de las mejoras en las ayudas de la Xunta dedicadas a la adquisición de material escolar.

Rodríguez aseguró que las obras en el centro de Campolongo están «muy avanzadas, prácticamente acabadas» y aseguró que las obras restantes solo suponen «algún detalle del interior y la finalización de una conexión en el sistema de saneamiento».

Esta actuación en el centro educativo supuso una inversión de 721 mil euros como parte del Plan Ben-Estar na Escola 2025.