El PP de Caldas alega las obras Variante Oeste

El grupo municipal del PP de Caldas anuncian alegaciones y piden una ampliación del plazo de exposición del estudio informativo del proyecto de la Variante Oeste. El plazo de exposición remata en un principio el próximo 1 de septiembre. El grupo ha mostrado su «total apoyo» a los afectados y lamentan el «abandono» del concello.

