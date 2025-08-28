El PP de Caldas alega las obras Variante Oeste
El grupo municipal del PP de Caldas anuncian alegaciones y piden una ampliación del plazo de exposición del estudio informativo del proyecto de la Variante Oeste. El plazo de exposición remata en un principio el próximo 1 de septiembre. El grupo ha mostrado su «total apoyo» a los afectados y lamentan el «abandono» del concello.
