Ponte Caldelas celebra a Festa das Dores
El municipio de Ponte Caldelas celebrará del 29 de agosto al 2 de septiembre sus fiestas en honor a la Virxe das Dores. Las bandas, orquestas y grupos folclóricos llenan el cartel de los cuatro días de animación musical. La cita destacada para los amantes de la verbena será el martes, donde a partir de las 23.00 actuarán El Combo Dominicano, Triunfo y Los Españoles.
