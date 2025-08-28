Permiso con condiciones: el plan final para dragar el Lérez todavía necesitará otro visado estatal

Portos de Galicia ya tiene vía libre para iniciar los trámites del viejo proyecto de dragado del río Lérez, una vez recibida la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica para depositar el material extraído aguas afuera de la ría de Arousa, cerca de la isla de Sálvora y a 1,8 kilómetros del anterior punto de vertido, que se cerró en 2021.

Sin embargo, esta autorización no supone que el camino esté totalmente despejado todavía. Al margen de la compleja tramitación ambiental y técnica que aún debe realizar la Xunta, el Ministerio pone diversas condiciones antes de permitir que las dragas lleguen a la desembocadura del río. La primera es que «se considera imprescindible que cada proyecto concreto de vertido de material de dragado en cualquiera de las zonas evaluadas cuente previamente con una evaluación favorable de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina».

De modo, que el plan específico para el Lérez aún deberá pasar el análisis de este departamento estatal. Pero no es la única condición. También detalla que «se deberá garantizar la ausencia de comunidades marinas de alto interés ecológico asociadas» y que «el vertido de material de dragado en las zonas de estudio solo podrá ser aceptable cuando se demuestre la inexistencia de usos productivos para dicho material». Por ello, será necesario verificar si esos áridos se pueden utilizar en tierra, «siendo preferentemente su destino al aporte de playas, siempre y cuando reúna la calidad adecuada».

Además, «cada operación deberá aportar un estudio de transporte y dispersión de las condiciones específicas del vertido» y «al menos cada cinco años o cada 500.000 m3 (el criterio que antes se cumpla), se deberá realizar un estudio de la batimetría de cada zona de vertido utilizada a fin de identificar las posibles alteraciones batimétricas causadas por los vertidos».

Los tres puntos analizados. El elegido es el B. / FdV

Entre las condiciones establecidas, también se indica que «la carga de la embarcación portante del material de dragado deberá ajustarse al estado del mar a fin de que no existan pérdidas durante el transporte» y «las embarcaciones contarán con un sistema GPS que asegure que las operaciones tengan lugar dentro de los límites de la zona de vertido». Asimismo, hará que «vigilar la posible presencia de cetáceos o tortugas marinas».

La autorización recuerda que «en 1998, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) estudió y propuso, como zona de vertido para los dragados susceptibles de ser vertidos al mar, una zona situada fuera de la ría de Arousa a unos 90 metros de profundidad y de un km2 de extensión denominada E8. Desde entonces, esta zona ha sido utilizada para el vertido de los materiales de dragado tanto de los puertos de interés general más próximos (Vilagarcía, Pontevedra-Marín y Vigo), como por puertos de titularidad autonómica. Según la información disponible, el volumen total de material dragado vertido en esta zona desde su utilización en 1997 hasta la fecha habría sido de 3.804.630 m3, de los que 3.631.891 habrían sido vertidos por los puertos de interés general (aproximadamente el 88 % por el puerto de Vilagarcía) y el resto por puertos autonómicos gallegos».

Recuerda que «la idoneidad de esta zona de vertido comenzó a ser puesta en duda tras la declaración en 2002 del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas debido a la cercanía del punto de vertido al límite sur del parque en la zona de la isla de Sálvora». Por ello, «Puertos del Estado y Portos de Galicia consideraron la necesidad de buscar zonas alternativas para la recepción de los materiales de dragado aptos para vertido en el mar de los puertos situados en la zona de las Rías Baixas».

El informe técnico al respecto propuso «dos nuevas áreas (zonas B y D». La primera «se ubica en aguas marinas situadas frente a la comarca del Salnés, a 6,7 kilómetros en dirección suroeste de la isla de Sálvora y muy próxima a la zona de vertido E8 (1.800 metros), pero ligeramente más alejada de la costa en dirección noroeste. Sería propicia para ser utilizada por todos los puertos ubicada en la ría de Vilagarcía y para algunos puertos de la ría de Pontevedra».

El segundo «se ubica frente a la boca de la ría de Vigo, a 5,9 kilómetros en dirección suroeste con respecto al punto más próximo de la isla de San Martiño. Sería propicia para ser utilizada por los puertos de la ría de Vigo y parte de los puertos de la ría de Pontevedra».

«La profundidad ha pasado de 96 metros a 78»

El permiso subraya que «la información disponible sugiere que los vertidos realizados a lo largo de prácticamente dos décadas en la zona E8 no han tenido efectos ambientales significativos en cuanto a la calidad de las aguas y sedimentos. Es destacable el hecho de que, según la última caracterización toxicológica del sedimento en 2024, todas las muestras mostraron valores de contaminantes por debajo del nivel de acción A lo que sugeriría que no se están acumulando sustancias tóxicas por encima de niveles preocupantes en la zona.

Asimismo, la estructura de la comunidad bentónica de la zona tendría un estado ecológico bueno, aunque se habría identificado una disminución de densidad de infauna en el punto de vertido. No obstante, los vertidos recurrentes en la zona sí han causado una modificación en su batimetría a través de la formación de dos grandes zonas de acumulación de sedimentos que con el tiempo se han ido modificando. Por ejemplo, en la zona de mayor acumulación la profundidad ha pasado de 96 metros a 78 entre 1998 y 2024».

Se apuesta por la más alejada de la isla de Ons

El Ministerio acepta las tres áreas ya que «se consideran adecuadas para su utilización como zonas de vertido de materiales de dragado portuarios», pero «sería necesario utilizar al menos una de las dos zonas al norte de las Rías Baixas (E8 o B) y la zona D, en el sur, para cubrir al conjunto de puertos ya que la utilización de solo una haría impracticable su utilización por todos los puertos debido a la extensa distancia que separa a los puertos de la ría de Arousa de los puertos de la ría de Vigo».

Como conclusión, se indica que «las tres zonas de estudio serían válidas, si bien considera que la B se presenta como una alternativa más adecuada a la E8 debido a su mayor distancia con respecto a la isla de Ons, lo que garantiza una mayor protección de las especies de aves marinas nidificantes en la isla».

Aunque «el uso de cualquiera de ellas no conllevaría implícitamente una afección negativa significativa sobre los valores naturales», se apuesta por la E en sustitución de la utilizada hasta 2021», pese a que solo hay 1.800 metros de distancia entre ellas.