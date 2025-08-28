O Máis Alto celebra su 38 carrera popular de Pintos, en Marcón
La Asociación Cultural O Máis Alto celebrará el próximo sábado, día 30, la 38 edición de la carera popular de Pintos, en la parroquia de Marcón. La prueba incluirá diferentes pruebas para las distintas categorías.
