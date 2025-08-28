«Me encanta tocar frente al público gallego»

La «Festa do Mar» de Combarro arranca hoy y recibe el sábado a una de las artistas que lleva en su identidad el alma de la estética «dosmilera». Desde su paso por Operación Triunfo y su debut en 2002 Natalia ha llevado al escenario su esencia en todas sus canciones, con temas que prometen hacer a todos bailar.

¿Cuáles son sus sensaciones ante el concierto del sábado?

Mucha ilusión. Esperemos que el tiempo acompañe y todos lo pasemos bien.

¿Había actuado previamente aquí?

Yo he tenido la suerte de que he cantado muchísimas veces delante del público gallego y es superdivertido y animado. Me encanta tocar frente a ellos. Además, nunca he podido ir a Combarro pero me han dicho que es uno de los pueblos más bonitos que hay. Estoy deseando ir por allí y hacer un poco de turismo también.

Está embarcada en su tour «Natalia» ¿Cómo está siendo esta experiencia?

Este año estoy haciendo un tour de 30 paradas por toda España que juntan festivales y conciertos míos y está siendo una buenísima experiencia. Canto temas que van desde mi primera canción «Volverme loca» hasta temas más nuevos. Todas las canciones son movidas y saco a gente del público, me gusta mucho que el público interactúe y que esté muy presente. Para mi lo importante es que mis conciertos sean divertidos, como una fiesta

¿Cómo cree que este tour es diferente a los anteriores?

Yo tengo un estilo bastante marcado pero en este tour he incorporado versiones nuevas de canciones que todo el mundo conoce. Versiones de clásicos de los 80 o 90 como «Barbie Girl» que al final aunque tú no conozcas mi música podrás disfrutar y bailar.

¿Habrá alguna sorpresa en la actuación para los fans más dedicados?

Tengo muchas ganas de cantar mi clásico «Mi música es tu voz» a capella con el público. Además me aprendí una canción en gallego y voy a interpretarla como sorpresa.

¿Qué nos puede decir de tu nueva canción «Tu diosa»? ¿Qué busca reafirmar con ella?

Pues es una canción que sigue mi línea animada y es una canción de mujer empoderada. El estilo se llama «merenguetón» y combina varios estilos. Es una canción que aunque alguien no la conozca la disfruta bailando igual

¿Hay fecha para un próximo proyecto?

Sí. Tengo grabado otro tema que saldrá dentro de muy poquito. Es un estilo completamente diferente y será una colaboración.