El marisqueo de la ría de Pontevedra recibe con optimismo contenido el desbloqueo del dragado del río Lérez

El desbloqueo burocrático del punto de vertido para los áridos y sedimentos del dragado del río Lérez, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica diese luz verde a depositarlos en las inmediaciones de la isla de Sálvora, a 1,8 kilómetros del lugar cerrado en 2021, cayó ayer como agua de mayo en el sector marisquero de la ría de Pontevedra, que recibe por fin una buena noticia después de un año atípico y negativo en su trabajo.

«Sin tiempo no era, después de 20 años», afirmó a FARO Mari Carmen Vázquez Nores, patrona mayor de la cofradía de Lourizán, tras conocer los detalles de esta autorización por parte del Ministerio para la Transición Ecológica a Portos de Galicia para el proyecto del drenaje de los lodos fluviales, que ya ha encargado los preceptivos trámites de evaluación medioambiental antes de licitar los trabajos.

«Para nosotros es una mejora esa limpieza. Se lleva veinte años intentando que se limpie y se mantenga. Hay que hacerlo. Yo llevo 16, 17 años como patrona y ya recuerdo haber hecho esta petición al principio. Hay que hacerlo con sentido común, que no sea una corriente muy fuerte para que no haga daños al correr toda esa agua. Hay mucha arena», aseguró Vázquez, que pide también dar celeridad al proceso.

«Tardar no puede tardar mucho tiempo, porque si el proyecto está hecho y el dinero está destinado. Los proyectos deben estar justificados en el tiempo y para el siguiente año, en 2026, deberían empezar con la fase de dragado. No pueden echar veinte años más. Tendrán que cumplir los plazos con las partidas económicas dispuestas», añadió la patrona.

En esa línea se pronunció también el responsable de la cofradía de Raxó, Iago Tomé, que recalca la necesidad de no demorar más la situación.

«El anuncio es positivo. El problema ahora está en cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar. Igual tenemos que esperar dos o tres años», teme, en alusión a un Lérez que hace prácticamente impracticable las labores a flote.

«Ahora mismo el río es intransitable, después de tantos años de acumulación de lodo, de palos, de ramas… Arena hay poca, y el calado que tiene ahora mismo es cero. Las zonas de trabajo del río son cuatro y contadas, porque no hay calado», contextualiza.

Otra de las entidades que ve con muy buenos ojos la retirada de estos más de 480.000 metros cúbicos de material de los fondos del río es el Club Naval de Pontevedra, entidad concesionaria de los amarres que tiene un 35% de su capacidad limitada por la poca profundidad actual.

«Si ya, como parece, es definitivo el nuevo punto de vertido, cada administración deberá ejercer su competencia, para determinar el impacto medioambiental, sacar a contratación la obra y después ejecutarla. Como todo en la vida, cuanto antes se empiece antes se acaba. Por supuesto que lo recibimos de modo satisfactorio porque para acabar una cosa primero hay que empezarla», afirmó su presidente, Enrique Dobarro, que agradeció a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra la rapidez en los trámites tras la última reunión mantenida entre ambas partes.

«Más allá del interés particular del Club Naval por la concesión que tiene en el río, nos alegramos de esta noticia por el interés general que supone para la ría, que se pueda usar de mejor modo», concluyó Dobarro.

César Mosquera, sobre la retirada de lodos: «Que haya suerte»

El Concello de Pontevedra, a través de su edil de Infraestruturas e Mobilidade, César Mosquera, fue más cauteloso en su valoración sobre los avances en el dragado del río Lérez, ya que aseguró que el proyecto está supeditado a los niveles de contaminación que se puedan hallar en los áridos depositados en el cauce fluvial pontevedrés.En ese sentido, Mosquera hizo alusión a las últimas mediciones efectuadas en 2006, que daban «un nivel de contaminación alto en metales pesados como el plomo o el cadmio».

El concejal pontevedrés también resaltó que los problemas de fondo a la hora de llevar a cabo el dragado respondían a una cuestión económica, ya que «depositar los lodos en el mar cuesta en torno a seis y siete millones de euros, mientras que trasladarlos a tierra, como determinó en 2020 el acuerdo plenario unánime alcanzado por el Parlamento de Galicia, subía la factura a 30 millones».

«Si se encuentra una solución admisible, que haya suerte y vaya adelante. Ojalá esos materiales sean inocuos o tengan una cantidad admisible. La trayectoria da como conclusión que lo mejor es que haya suerte», matizó Mosquera.