En libertad los dos detenidos por una agresión homófoba en Pontevedra

Los dos hombres detenidos en Pontevedra por presuntos delitos de odio y de agresión a otros dos varones por motivos homófobos pasaron el lunes a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, en funciones de guardia.

La jueza decretó su puesta en libertad, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que añade que los dos implicados están investigados por un delito de lesiones, sin perjuicio de que pueda variar a lo largo de la instrucción.

La Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra realizó investigaciones para identificar a los autores de hechos que ocurrieron en la madrugada del pasado día 3, cuando las víctimas se encontraban de fiesta en la ciudad del Lérez, y que motivaron una reacción tanto de formaciones políticas como de comunidades LGBTIQA+.

La Comisaría detallaba que tras salir del local de ocio en el que se encontraban, las víctimas «se pararon delante de una tienda de ropa y en un momento dado se besaron. En ese momento pasaban por las inmediaciones un grupo de cuatro personas, entre la que se encontraban los dos agresores, que al ver a la pareja increparon con insultos».

A continuación se produjo, señalan las mismas fuentes, «un altercado entre ambas partes, con la posterior agresión a la pareja. Uno de los detenidos propinó un puñetazo a una de las víctimas, que cayó al suelo inconsciente a consecuencia del golpe, para posteriormente agredir a la segunda víctima, ayudado por el otro detenido».

La Policía Nacional y los servicios sanitarios fueron alertados y los heridos fueron trasladados a los hospitales Montecelo y Quirónsalud. Por su parte, los agresores huyeron del lugar.

:Los testigos presenciales

Posteriormente el grupo policial encargado de la investigación llevó a cabo gestiones para identificar y localizar a los agresores. Se procedió finalmente a su detención y puesta a disposición del juzgado de Instrucción de Guardia de Pontevedra.

Testigos presenciales afirmaron después del incidente que las víctimas habían sido atacadas al grito de «maricones». También el Partido Popular citó a «diversas fuentes» cuando pidió explicaciones porque a la altura de un local de ocio nocturno en la calle Benito Corbal, dos jóvenes fueron agredidos «verbal y físicamente con insultos homófobos» y pidió una «respuesta firme de las instituciones».

Tras estos hechos, LGBT+ Avante Pontevedra convocó una concentración en repulsa, a la que se sumaron el gobierno local, distintos partidos políticos y numerosos vecinos de la ciudad que reivindicaron a Pontevedra como ciudad acogedora de la diversidad.