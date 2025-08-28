Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El jugador de origen ecuatoriano de 20 años Luisao Macías se incorpora al Pontevedra CF

Llega en calidad de cedido por el Deportivo de La Coruña

Luisao, en un partido con el Fabril

Luisao, en un partido con el Fabril / RCDLC

N. D.

Pontevedra

El Pontevedra CF ha incorporado al jugador Luisao Macías a la disciplina de la primera plantilla en calidad de cedido.

El jugador, que en diciembre cumplirá 21 años, llega procedente del Deportivo de La Coruña y es un jugador de ataque que puede jugar por el centro y por ambas bandas. Desde este mismo jueves está a las órdenes de Rubén Domínguez.

Jhoansel Luisao Macías Chiliguano (Esplugas de Llobregat, 28 de diciembre de 2004) llegó hace un año a la disciplina del Fabril, filial deportivista.

De origen ecuatoriano y formado en la cantera del UE Cornellà, acaba de renovar su contrato con el RC Deportivo hasta junio de 2027 antes de salir cedido al Pontevedra CF.

