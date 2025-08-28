El jugador de origen ecuatoriano de 20 años Luisao Macías se incorpora al Pontevedra CF

El Pontevedra CF ha incorporado al jugador Luisao Macías a la disciplina de la primera plantilla en calidad de cedido.

El jugador, que en diciembre cumplirá 21 años, llega procedente del Deportivo de La Coruña y es un jugador de ataque que puede jugar por el centro y por ambas bandas. Desde este mismo jueves está a las órdenes de Rubén Domínguez.

Jhoansel Luisao Macías Chiliguano (Esplugas de Llobregat, 28 de diciembre de 2004) llegó hace un año a la disciplina del Fabril, filial deportivista.

De origen ecuatoriano y formado en la cantera del UE Cornellà, acaba de renovar su contrato con el RC Deportivo hasta junio de 2027 antes de salir cedido al Pontevedra CF.