El jugador de origen ecuatoriano de 20 años Luisao Macías se incorpora al Pontevedra CF
Llega en calidad de cedido por el Deportivo de La Coruña
N. D.
Pontevedra
El Pontevedra CF ha incorporado al jugador Luisao Macías a la disciplina de la primera plantilla en calidad de cedido.
El jugador, que en diciembre cumplirá 21 años, llega procedente del Deportivo de La Coruña y es un jugador de ataque que puede jugar por el centro y por ambas bandas. Desde este mismo jueves está a las órdenes de Rubén Domínguez.
Jhoansel Luisao Macías Chiliguano (Esplugas de Llobregat, 28 de diciembre de 2004) llegó hace un año a la disciplina del Fabril, filial deportivista.
De origen ecuatoriano y formado en la cantera del UE Cornellà, acaba de renovar su contrato con el RC Deportivo hasta junio de 2027 antes de salir cedido al Pontevedra CF.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo
- Detenido por causar daños valorados en 15.000 euros en un salón de apuestas de Poio
- Ponte Anceu renace sobre el río Parada
- Desbloqueado el dragado del Lérez: el depósito de los áridos será otra vez en la zona de Sálvora