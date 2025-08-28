Un homenaje a las Alarmas do Morrazo
Jordi Bru, referente del fotorrealismo, crea un cuadro inspirado en la valentía de estas personas
Jordi Bru, el fotógrafo pamplonés especializado en recreaciones históricas a través de la técnica del fotorrealismo, se inspiró en la valentía de las personas de Marín que, unidas en las Alarmas do Morrazo, se enfrentaron a las tropas francesas el 4 de abril de 1809 para reconquistar la villa, por lo que desde entonces ese día se conoce como el Día de la Liberación.
La Asociación de Veciños do Monte Penizas promovió esta iniciativa y donará el cuadro al ayuntamiento en un acto que se celebra el próximo martes a partir de las 20.00 horas en el Museo Torres, donde José Iglesias, el presidente de la asociación, contará más datos sobre la historia y el protagonismo de la sociedad marinense en esta toma del Fuerte de San Fernando.
La ceremonia también contará con la presencia del propio Jordi Bru, quien explicará con detalle cómo es su proceso de trabajo, con el que crea imágenes hiperrealistas que suponen una herramienta gráfica idónea para conocer más sobre la historia.
Además, también habrá una exposición de imágenes del libro «La Armada Española», en el que el fotógrafo recrea escenas navales del siglo XVIII, apoyado por el historiador Rafael Torres.
