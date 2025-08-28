El futuro Archivo Histórico da otro paso con el estudio del suelo de la vieja sede de Hacienda

El Ministerio de Cultura ha dado un nuevo paso en su plan para convertir la antigua sede de Hacienda de A Ferrería en el futuro Archivo Histórico Provincial, al encargar un estudio geotécnico del solar. En la actualidad se trabaja en la reparación de la cubierta del antiguo convento de San Francisco.

El plan de rehabilitación integral de la antigua delegación de Hacienda plantea que el acceso principal pase a ubicarse en la calle Pasantería, por razones de accesibilidad. Las grandes escalinatas desde los Jardines de Casto Sampedro suponen una barrera arquitectónica de compleja solución, dada la protección total del conjunto. Se conservará ese monumental acceso pero la entrada habitual se hará por el lateral.

Además, se cubrirá el patio central con e fin de ganar ese espacio para usos del Archivo, incluso con un sótano bajo la superficie. La intención es disponer del máximo espacio posible para el depósito de documentos, con la previsión de llegar a los 35 kilómetros de estanterías, baldas y armarios.

Así se establece en el diseño del estudio madrileño de arquitectos Aybar Mateos, ganador del concurso que el ministerio convocó en su día. La obra en sí de restauración podría rondar los 18 millones de euros. El informe técnico que sirvió de base para elegir este diseño destaca el «interesante análisis acerca de la continuidad del edificio, que se recupera proponiendo el acceso por la portada de Rúa Pasantería a una planta adicional que se crea bajo el patio.