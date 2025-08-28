Una fiesta para navegar en el tiempo

Poio abrió este jueves las puertas de su Festa do Mar en Combarro, una celebración con la que se pone en valor la tradición marinera y se refuerza el compromiso con el sector y la cultura gallegos.

El corte de la cinta de la carpa que ya está instalada en la emblemática Praza da Chousa simbolizó el inicio de esta cita, que hasta el domingo, 31 de agosto, ofrecerá numerosas actividades para todos los públicos.

«Queríamos que la gente que viniera pudiese viajar en el tiempo», afirmó el alcalde de Poio, Ángel Moldes, durante el acto inaugural, en el que participaron, entre otros, la concelleira de Cultura, Natalia Sabarís; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

«Tenemos que mimar y cuidar Combarro», afirmó Moldes, que recordó, asimismo, que este año la Vuelta Ciclista a España 2025 partirá desde este lugar de Poio, así como a la ría de Pontevedra, con la promoción que esto significará a nivel nacional.

El regidor local destacó que la intención es que cada año aumente la colaboración de las asociaciones, colectivos y vecinos del municipio en la organización de esta emblemática fiesta para hacerla «más participativa» y recordó que «hablar de Poio es hablar de Marín, Sanxenxo, O Grove...».

La exposición narra a través de imágenes la historia del mar en Galicia. | G. Santos

Una historia ligada al mar

Por su parte, la concelleira de Cultura de Poio afirmó rotundamente que «Poio y el mar son inseparables». «Nuestra historia está escrita en las mareas y nuestro horizonte se completa en la isla de Tambo», dijo, para añadir que «Combarro es su gente, no solo piedra y paisaje».

Natalia Sabarís celebró que la Festa do Mar ensalce el pasado, presente y futuro del sector y aplaudió el trabajo de los profesionales del mismo.

«En estos cuatro días mostraremos al mundo lo mejor que tenemos, siempre con alma de mar», concluyó.

Luis López, María M. Allegue y Ángel Moldes, en la exposición. | G. Santos

La joya turística del concello

Asimismo, el presidente de la Diputación de Pontevedra recordó que dos de cada cinco turistas que llegan a las Rías Baixas recalan en Combarro, «una de las joyas de las Rías Baixas».

«Es mucho más que una parada obligada. Es el slow life, nuestro estilo de vida, y eso se celebra en la Festa do Mar», consideró.

En este sentido, manifestó que esta celebración no es solo gastronomía, sino también exposición, como una manera de acercar el mar a todos.

La programación de la Festa do Mar 2025 incluye la degustación de productos del mar en las furgonetas «Galicia sabe A(mar)», de la Consellería do Mar, que ya están en la Praza da Chousa.

Autoridades tras la inauguración, en la Praza da Chousa. / G. Santos

En la carpa museo, que estará abierta todos los días desde las 12.00 horas, se podrán visitar exposiciones sobre la cultura marinera, entre las que se incluyen maquetas de barcos y otras piezas cedidas por vecinos, fotografías antiguas seleccionadas por el Ateneo Corredoira de Combarro, piezas del Museo do Mar de Vigo y la exposición fotográfica «No centro do Mar», con la colaboración de Cultumar. Además, también se incluye el ciclo cinematográfico «Cine do Mar», en colaboración con la Asociación Museo do Mar de Marín, con proyecciones diarias de cortos a las 12.30 horas.

Por otra parte, habrá encuentro y regatas de embarcaciones tradicionales a diario en colaboración con el Club A Reiboa.

Respecto a los conciertos mañana viernes (23.30 horas) tocará Miss Cafeína y el sábado (22.45 horas), Natalia y Coti a las 22.45 y 00.30 horas. El domingo, Pop Rock Symphony Fusión (22 horas).

Para el público infantil también habrá propuestas, con música y magia, entre otras.

El público puede degustar «petiscos» con productos del mar. | G. Santos