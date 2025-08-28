Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La escuela musical de Cuntis abre matrícula

El plazo para la matrícula en la Escuela de Música de Cuntis para el curso 2025-2026 estará abierto desde el 1 al 17 de septiembre. La escuela ofrece una oferta formativa para alumnos de diversas edades, desde los 4 años hasta adultos. El alcalde de la localidad Manuel Campos, ha subrayado la importancia de esta oferta como una herramienta para el desenvolvimiento personal y colectivo

