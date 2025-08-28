La escuela musical de Cuntis abre matrícula

El plazo para la matrícula en la Escuela de Música de Cuntis para el curso 2025-2026 estará abierto desde el 1 al 17 de septiembre. La escuela ofrece una oferta formativa para alumnos de diversas edades, desde los 4 años hasta adultos. El alcalde de la localidad Manuel Campos, ha subrayado la importancia de esta oferta como una herramienta para el desenvolvimiento personal y colectivo