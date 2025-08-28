Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrega en la UIE de los diplomas en Relaciones Internacionales

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebrará hoy la entrega de diplomas a los alumnos que participaron en su programa DARI, el Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales. Diecinueve alumnos chinos procedentes de la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Pekín y 4 alumnos españoles de la UIE recibirán sus acreditaciones durante el acto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents