Entrega en la UIE de los diplomas en Relaciones Internacionales
La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebrará hoy la entrega de diplomas a los alumnos que participaron en su programa DARI, el Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales. Diecinueve alumnos chinos procedentes de la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Pekín y 4 alumnos españoles de la UIE recibirán sus acreditaciones durante el acto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Vecinos extreman la vigilancia en el monte después del fuego de Vilaboa
- Los Secretos, cierre de oro para el festival Costa Feira de Sanxenxo
- Época dorada para la venta de motos
- «Caminar una hora ya reporta beneficio cardiovascular»
- Declaran estabilizado el incendio de Vilaboa tras arrasar unas 70 hectáreas
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo