Entrega en la UIE de los diplomas en Relaciones Internacionales

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebrará hoy la entrega de diplomas a los alumnos que participaron en su programa DARI, el Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales. Diecinueve alumnos chinos procedentes de la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Pekín y 4 alumnos españoles de la UIE recibirán sus acreditaciones durante el acto.