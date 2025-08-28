Encuentro entre música en directo y cortos científicos en Nasantiña
En el marco de la sección Ágora del Festival Novos Cinemas, mañana se celebrará en el jardín del local Nasantiña, ubicado en O Burgo, un encuentro singular que mezclará música en directo y cine científico. El músico pontevedrés David Fontaiña acompañará e directo una selección de cortos del cineasta francés Jean Painlevé, especializado en divulgación científica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven
- Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa
- Vecinos extreman la vigilancia en el monte después del fuego de Vilaboa
- Los Secretos, cierre de oro para el festival Costa Feira de Sanxenxo
- Época dorada para la venta de motos
- «Caminar una hora ya reporta beneficio cardiovascular»
- Declaran estabilizado el incendio de Vilaboa tras arrasar unas 70 hectáreas
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo