Encuentro entre música en directo y cortos científicos en Nasantiña

En el marco de la sección Ágora del Festival Novos Cinemas, mañana se celebrará en el jardín del local Nasantiña, ubicado en O Burgo, un encuentro singular que mezclará música en directo y cine científico. El músico pontevedrés David Fontaiña acompañará e directo una selección de cortos del cineasta francés Jean Painlevé, especializado en divulgación científica.