El Concello de Pontevedra pide "cumplir la normativa vigente" con el dragado del Lérez

Los avances en el proyecto para el dragado del río Lérez han sacado este jueves a la palestra municipal un nuevo cruce de pareceres entre el Concello de Pontevedra y el PP local, después de la luz verde del Ministerio de Transición Ecológica para depositar los vertidos una milla más alejados del punto marítimo elegido previamente en las proximidades de la isla de Sálvora.

El portavoz popular, Rafa Domínguez, calificó las novedades en cuanto a la limpieza fluvial como buenas noticias, tras "cuatro años perdidos" por el "maltrato de Pedro Sánchez a la ciudad". En esa línea, solicitó al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que no "entorpezca" el proceso ni presente alegaciones.

Unas declaraciones a las que el regidor pontevedrés aludió tirando de hemeroteca, al apuntar que en 2017, el proyecto de la Xunta tuvo alegaciones por parte del sector marisquero de la ría, mientras que en 2019 el Parlamento de Galicia aprobó de manera unánime el tratamiento de los residuos en tierra, al contrario de lo que se pretende efectuar ahora.

"Todos tenemos derecho a hacer alegaciones. Hay una incongruencia en el proyecto. Seguimos dándole vueltas y habrá que ver las características de los vertidos", explicó Fernández Lores, que aseguró que "hay que cumplir la normativa vigente para que no se dañe ningún medio".

Al respecto de las palabras del responsable del PP local, el alcalde argumentó que "no es entendible que se digan estas cosas", al tiempo que afirmó que hay que "hablar seriamente de ello" y no "embarrar ni faltar al respeto".